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美國2歲男童 意外拿槍自轟身亡

2016-09-13  22:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州一名兩歲男童，12日在賓州祖父母家中，胸部中彈，

送往醫院後宣告不治身亡。

警方於上午11時左右接到報案，名為史密斯（Benjamin Smith）的兩歲男童，不慎槍擊自己，被發現時胸口有一處槍傷，送至醫院急救無效死亡。

根據警方表示，目前正在調查槍擊發生時的詳細情況，包括事發當時有無其它人在家、男孩如何取得槍枝以及誰擁有犯案槍枝等等，全案應為一起意外事故。

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  • 警方抵達賓州兩歲男童槍擊案現場（圖取自abc新聞）

    警方抵達賓州兩歲男童槍擊案現場（圖取自abc新聞）

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