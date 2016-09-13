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受訪男童誤以為獲贈禮物 記者尷尬了...

2016-09-13  22:49

〔即時新聞／綜合報導〕觀眾在現場直播的新聞訪問中，經常可以看到一些記者也未料到的突發狀況。最近英國一位記者在訪問一個小孩時，就出現了尷尬但好笑的突發情形，讓網友看了笑翻。

據《每日郵報》報導，英國記者克萊（Clare Balding）今天在2016年夏季帕運進行新聞播報，主辦單位還送了一隻運動會的吉祥物布偶給她。克萊於是拿著吉祥物布偶開始進行訪問，然而在她訪問小男孩布魯諾（Bruno）時，布魯諾卻將布偶誤以為是克萊要送給他的禮物。布魯諾於是將布偶接手過去，還當場幫布偶取名為湯姆（Tom）。

面對這樣的突發狀況，克萊先是一臉尷尬，隨即展現風度將布偶送給了布魯諾，更拿起手機為拿著布偶、滿臉歡笑的布魯諾照相。

事後克萊表示，雖然失去布偶很難過，但她知道自己做了正確的事。

許多網友在看到布魯諾誤以為布偶是自己的禮物、克萊臉上的尷尬表情都哈哈大笑。有網友表示，「看到布魯諾臉上的表情，就知道克萊真的做了正確的行為。」、「這個小男孩真的很喜歡湯姆！」也有網友安慰克萊，「主辦單位一定會再給妳一隻布偶的！」

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  • 布魯諾將布偶誤以為是給自己的禮物，讓記者一臉尷尬。（圖擷取自推特）

    布魯諾將布偶誤以為是給自己的禮物，讓記者一臉尷尬。（圖擷取自推特）

  • 布魯諾開心的和布偶合照，不知道這個布偶其實是記者剛收到的禮物。（圖擷取自推特）

    布魯諾開心的和布偶合照，不知道這個布偶其實是記者剛收到的禮物。（圖擷取自推特）

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