受訪男童誤以為獲贈禮物 記者尷尬了...

2016-09-13 22:49

〔即時新聞/綜合報導〕觀眾在現場直播的新聞訪問中,經常可以看到一些記者也未料到的突發狀況。最近英國一位記者在訪問一個小孩時,就出現了尷尬但好笑的突發情形,讓網友看了笑翻。

據《每日郵報》報導,英國記者克萊(Clare Balding)今天在2016年夏季帕運進行新聞播報,主辦單位還送了一隻運動會的吉祥物布偶給她。克萊於是拿著吉祥物布偶開始進行訪問,然而在她訪問小男孩布魯諾(Bruno)時,布魯諾卻將布偶誤以為是克萊要送給他的禮物。布魯諾於是將布偶接手過去,還當場幫布偶取名為湯姆(Tom)。

面對這樣的突發狀況,克萊先是一臉尷尬,隨即展現風度將布偶送給了布魯諾,更拿起手機為拿著布偶、滿臉歡笑的布魯諾照相。

事後克萊表示,雖然失去布偶很難過,但她知道自己做了正確的事。

許多網友在看到布魯諾誤以為布偶是自己的禮物、克萊臉上的尷尬表情都哈哈大笑。有網友表示,「看到布魯諾臉上的表情,就知道克萊真的做了正確的行為。」、「這個小男孩真的很喜歡湯姆!」也有網友安慰克萊,「主辦單位一定會再給妳一隻布偶的!」

The moment @ClareBalding introduced #Tom to Bruno. We feel your pain, Clare, but you made his day... #Paralympics pic.twitter.com/Fz6LKHCu4n