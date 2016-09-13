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聯準會理事發言後 高盛下修9月升息機率

2016-09-13  20:11

〔記者盧永山／台北報導〕高盛分析師哈特休斯（Jan Hatzius）領導的團隊將聯準會9月升息的機率由40%降至25%，主要因為缺乏明確的訊號顯示，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）將會緊縮政策，並將12月升息機率由30%調高至40%。

高盛是在聯準會理事布蘭納德（Lael Brainard）週一發表演說後，做出最新的評估。布蘭納德在芝加哥全球事務協會指出，除非看到美國消費支出呈現強勁趨勢，並看到通膨升高的證據，否則反對聯準會太快升息，並強調美國將因亞洲和歐洲經濟疲弱而受到衝擊。

布蘭納德指出，美國就業市場尚未完全恢復，意味先發制人的升息並無急迫性。

布蘭納德是FOMC中具有永久投票權的5名理事的其中1人，也是即將在9月20和21日開會的聯準會官員中最後1個公開發言者，因此她的發言倍受市場關注。

高盛表示：「缺乏明確的訊號極具意義，因為FOMC若要採取行動，通常會努力讓市場朝向升息的預期。」

在布蘭納德發表演說後，聯邦資金利率期貨顯示，交易員預期聯準會9月升息的機率由24%降至15%，比高盛預估的更低，但12月升息的機率則達50%，高於高盛的預估。

受此影響，週一美股強勁反彈，道瓊工業指數收漲1.3%，史坦普500指數收漲1.5%，那斯達克指數收漲1.7%，美元則走低，美國公債價格上漲。

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  • 在聯準會裡事布蘭納德（Lael Brainard）發表演說後，高盛分析師將聯準會9月升息的機率由40%降至25%。（路透）

    在聯準會裡事布蘭納德（Lael Brainard）發表演說後，高盛分析師將聯準會9月升息的機率由40%降至25%。（路透）

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