聲援民選村官林祖戀 烏坎村遭公安封鎖夜襲

2016-09-13 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國首次基層民主選舉的中國廣東省烏坎村民委員會前主任祖

戀，8日因受賄等三項罪名遭到判刑，引發村民強烈反彈，持續上街抗爭，大批公安於13日凌晨4點入村突襲鎮壓，並以催淚瓦斯及橡膠子彈攻擊民眾。

林祖戀日前因受賄、串通投標、非國家工作人員受賄等三項罪名遭判刑3年1個月，另罰款40萬元人民幣（約台幣190萬元）。但由於審判過程不公開，加上辯護律師由官方強行指派，林祖戀疑似「被認罪」，引發烏坎村民強烈不滿。

林祖戀自6月遭到陸豐公安逮捕後，烏坎村民連續數日罷工罷市，加上林祖戀日前被判刑，更讓村民怒氣難平，從7日起宣告1天2次遊行抗議，揚言示威直到本月11日，中國公安部門則指控遊行嚴重擾亂社會及交通秩序，但若10日前停止活動，相關部門將不追究任何責任。

不料13日凌晨4點，大批公安入村突襲鎮壓，逮捕數十名涉嫌擾亂公共秩序的村民，根據香港媒體引述，過程中公安以催淚瓦斯和橡膠子彈攻擊示威重要幹部及村民，造成數十人受傷，甚至有傳言一名民眾傷重不治，不過消息尚未經過證實。另外，烏坎村的聯外道路皆已被封鎖，網路及電話也一度中斷。