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德國警方逮捕3敘利亞難民 其中一人曾接受IS訓練

2016-09-13  22:05

〔即時新聞／綜合報導〕近年來歐洲多國都受到伊斯蘭國的恐攻威脅，德國同時還需要面對難民問題。今天德國警方表示，他們逮捕了3位德國境內的難民，因為這些人被懷疑和伊斯蘭國有聯繫。

綜合外媒報導，德國警方今天表示，有3名被送到德國的敘利亞難民在什列斯威-好斯敦（Schleswig-Holstein）遭到逮捕。這3名嫌犯分別為17歲、18歲和26歲，他們被懷疑和2015年巴黎恐攻的犯人有關聯。其中17歲的馬赫（Mahir Al-H）曾經在敘利亞接受過伊斯蘭國訓練，知道如何使用武器和炸藥。德國警方懷疑，馬赫要和另外兩位嫌犯要在歐洲發起某種任務。

報導指出，這3名嫌犯身上有美金、護照和可以與伊斯蘭國進行聯繫的手機，他們是從土耳其出發，經過希臘後抵達德國。不過警方目前還無法確定，這3位嫌犯是否已經從伊斯蘭國那裡得到明確的任務指示。

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  • 德國警方今天逮捕了3名敘利亞難民，嫌犯被懷疑和伊斯蘭國有關聯。（美聯社）

    德國警方今天逮捕了3名敘利亞難民，嫌犯被懷疑和伊斯蘭國有關聯。（美聯社）

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