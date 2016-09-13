美資深議員貼文 支持台灣有意義參與國際組織

2016-09-13 18:14

〔記者呂伊萱／綜合報導〕台灣入聯宣達團於美東時間12日，拜會美國聯邦眾議院外交委員會榮譽主席羅斯雷提能（Ileana Ros-Lehtinen, R-FL）與現任主席羅伊斯（Ed Royce, R-CA），表達台灣希望入聯的心聲，也希望美國重新檢討一中政策。羅絲雷提能於拜會行程後，在推特上貼文，表達支持台灣有意義參與國際組織的態度。

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲向羅伊斯與羅絲雷提能表示，希望他們透過召開聽證會與推動決議案，支持台灣加入聯合國及其組織，因為台灣參與國際活動將有所貢獻，被中國限制或需要中國同意，都是很不合理的。兩人則回應表示，會認真考慮。羅絲雷提能於拜會行程後，在推特上發表貼文，寫到「美國偉大的盟友台灣，必須能夠有意義地參與國際組織」，支持台灣有意義參與國際活動。

宣達團發言人沈志霖則說，許多外國友人都願意支持台灣加入聯合國，但是我們台灣的憲法體制死抱「一中原則」，如何能夠說服友邦支持，這點需要國內有共識。另拜會中也談到台灣的潛艦國造、軍機國造等國防自主政策，羅伊斯說，雖然國務院對台灣潛艦案有意見，但大選後他將全力協助推動，因為強化台灣國防自主，符合美國在亞太地區的利益。蔡明憲主動提出，希望羅伊斯與羅絲雷提能可以積極推動國會，重新檢討美國對台政策，兩人對此允諾協助。

宣達團並於同日拜訪台灣人公共事務協會（FAPA），及民進黨駐美代表處，FAPA在美推動美國人口普查時，應加入「台灣人」選項，宣達團副團長曾琮愷表示，雖然中國會反對，但這是很有意義的事情。