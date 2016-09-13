南京一大學宿舍男女混住「共用浴廁」 學生：很正常

2016-09-13 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國電視節目《南京零距離》近日披露，南京工業大學某一棟宿舍是男女混住，而且整棟樓共用一間浴廁，但住在裡面的學生毫不忌諱，認為這樣很「正常」，「都20多歲的人了，以後到社會上，也不可能一棟樓裡都是女的，我覺得這樣可以理解。」

根據《長江網》報導，住在該棟樓的學生強調，該樓是男女混住沒錯，但男女分住不同樓層，而且大家都是大學生、研究生了，每個人都有基本素養，不會去打擾別人的生活，也不會刻意對女生做一些過分的事。

報導指出，中國包括西安交通大學、鄭州航空工業管理學院等大學，都有男女混住的宿舍大樓，但只要採取妥當的安全管理措施，避免可能的隱患，學生們都可以很寬容地看待男女混住。