| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
莫蘭蒂來襲 台鐵東部幹線、南迴線等明停駛 莫蘭蒂來襲 全台發布雨量警戒 花蓮秀林鄉西寶、和平國小 今晚停班停課 高雄大學明天停課 高市明是否停班課21點前宣布 從古至今經典不敗的話題？ Visa催生台灣醫療支付e化新世代
 首頁 > 國際

南京一大學宿舍男女混住「共用浴廁」 學生：很正常

2016-09-13  17:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國電視節目《南京零距離》近日披露，南京工業大學某一棟宿舍是男女混住，而且整棟樓共用一間浴廁，但住在裡面的學生毫不忌諱，認為這樣很「正常」，「都20多歲的人了，以後到社會上，也不可能一棟樓裡都是女的，我覺得這樣可以理解。」

根據《長江網》報導，住在該棟樓的學生強調，該樓是男女混住沒錯，但男女分住不同樓層，而且大家都是大學生、研究生了，每個人都有基本素養，不會去打擾別人的生活，也不會刻意對女生做一些過分的事。

報導指出，中國包括西安交通大學、鄭州航空工業管理學院等大學，都有男女混住的宿舍大樓，但只要採取妥當的安全管理措施，避免可能的隱患，學生們都可以很寬容地看待男女混住。

廣告
  • 中國南京工業大學某棟宿舍男女混住，共用一間浴廁。（圖擷取自《長江網》）

    中國南京工業大學某棟宿舍男女混住，共用一間浴廁。（圖擷取自《長江網》）

  • 該棟男女混住的宿舍浴廁，男用小便斗就直接暴露在外。（圖擷取自《長江網》）

    該棟男女混住的宿舍浴廁，男用小便斗就直接暴露在外。（圖擷取自《長江網》）

  • 女用便斗也只用簡陋的小木板作門。（圖擷取自《長江網》）

    女用便斗也只用簡陋的小木板作門。（圖擷取自《長江網》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 大學 宿舍
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：南京一大學宿舍男女混住「共用浴廁」 學生：很正常


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.