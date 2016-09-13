人數連續46年增長 日本百歲人瑞超過6.5萬人
2016-09-13 14:57
厚生勞動省指出，日本百歲人瑞已經達到6萬5692人，創下歷史新高，更是連續46年呈現增加趨勢。圖為示意圖。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕日本社會高齡化已久，老年人口佔總人口術中比例偏高，厚生勞動省今日公布調查數據，指出日本百歲人瑞已經達到6萬5692人，創下歷史新高，更是連續46年呈現增加趨勢，厚生勞動省認為，醫療進步是百歲人瑞增加的重要原因之一。
根據日本《共同社》報導，厚生勞動省針對全國各都道縣府將在9月15日「敬老日」滿百歲的老人進行統計，發現百歲人瑞將達到6萬5692人，其中男性百歲以上老人有8167人，女性達5萬7525人，女性占百歲人瑞中的87.6%，厚生勞動省認為，百歲人瑞之所以持續增加，主要是因為醫療技術不斷進步，此趨勢未來應該會持續發展。
據統計，日本每10萬人中有百歲人瑞51.68人，島根縣以96.25人連續4年排在首位，高知縣和鳥取縣分別以87.93人和84.84人位居二三名，最後三名則分別是埼玉縣30.97人、愛知縣35.05人和千葉縣38.27人，專家認為，此落差主要是偏鄉人口外移以及人口大量流入都市所造成。
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