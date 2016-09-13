日本運動員都超有型！ 她一個插腰噴出霸王色霸氣

日本截肢短跑選手中西麻耶在里約殘奧出賽。（圖擷取自推特）

2016-09-13 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕里約奧運順利謝幕，緊接著就是在7-18日舉行的殘障奧運。日本著名的美女殘障運動員中西麻耶也參賽出場，一張比賽時雙手叉腰、表情堅毅的照片，在日本網路引發瘋傳。

中西麻耶的這張帥照近日在推特（Twitter）瘋傳，她即使右腿截肢，仍然全身散發自信美，讓網友看了照片全部瘋狂。

中西麻耶並不是今天才爆紅，她原本是一般上班族，喜歡打軟式網球，2006年21歲時因事故失去右腿，但立即投入殘障運動，2008年就在北京殘奧會出賽，獲得100公尺短跑第6名、200公尺短跑第4名，還為了籌集2012年倫敦奧運的經費，拍攝了一組半裸寫真月曆。