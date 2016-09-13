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病情每況愈下？希拉蕊滅火：沒什麼大不了

打消外界疑慮，希拉蕊強調自己的病情無太大影響。（法新社）

2016-09-13  12:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊在出席911紀念會時，因身體不適提早離席。但她在準備上車時被捕捉到身體癱軟畫面，需要工作人員攙扶才能上車。後續更被爆出她患有帕金森氏症，可能會影響到她的總統之路。但希拉蕊澄清，她的病情不是什麼大問題。

希拉蕊在接受《CNN》連線專訪時提到，她在911紀念會上感到頭暈目眩，但她現在感覺好多了，強調她的肺炎不是什麼大問題，不會造成太大的影響。

希拉蕊提到，醫生們建議她應該至少休息5天，但她並不打算接受這些「明智」的建議。希拉蕊表示，她只想讓這件事情落幕，並盡快回到選戰之中。

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