「怕新任首相分心！」卡麥隆辭任下議員
2016-09-13 11:19
英國留歐派前首相卡麥隆當地時間12日中午突宣布將辭去下議員1職。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕英國6月公投通過脫離歐盟後，主張留歐的前首相卡麥隆（David Cameron）隨後辭職下台，他於當地時間12日中午突然再辭下議員一職，空出來的下議員席次將於短期內進行補選。
根據《BBC》報導，卡麥隆以「不欲讓新任首相梅伊（Theresa May）分心」為由，正式宣布辭去下議員。他表示，「身為前首相，難以在國會中擔任普通的議員，而且恐怕會造成對立分化及讓梅伊分心」。卡麥隆坦言，這次辭職與他留歐的主張也很有關聯。
梅伊隨即回應了卡麥隆的請辭，她表示曾在卡麥隆的內閣領導下工作是她的榮幸，「在他的帶領下，我們成就非凡」。據悉，卡麥隆原承諾將擔任下議員至下次選舉，但他12日突然公開宣布辭職，引起不少討論之聲，至於他下一步的動向仍受各界矚目。
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