蓮舫國籍風波 她承認仍有中華民國國籍

2016-09-13 11:07

〔即時新聞／綜合報導〕參選日本最大在野黨民進黨黨魁的台裔參議員蓮舫，近期被日本媒體質疑擁有中華民國及日本雙重國籍，引發不少議論。蓮舫今天上午表示，她承認仍保有中華民國的國籍。

《時事通信》報導，蓮舫說，昨天受到台北駐日經濟文化代表處的通知，得知自己仍有中華民國的國籍，她也對自己的記憶錯誤導致混亂而道歉。

蓮舫正式登記參選民進黨黨魁後，前經產省官員八幡和郎開始質疑她的雙重國籍問題。蓮舫起初表示，18歲時根據新修正的國籍法取得日本籍，當時已放棄中華民國國籍，但她提不出相關證明，還說自己的中華民國護照已過期失效，被質疑若已放棄國籍，護照應早就被收回註銷。