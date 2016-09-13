向北韓武力示威 美B-1轟炸機今飛越南韓上空
2016-09-13 11:04
美軍今出動兩架B-1「槍騎兵」戰略轟炸機，飛抵駐韓美軍烏山空軍基地鄰近空域，向北韓進行武力示威。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓於本月9日進行第五次核子試驗，造成南北韓關係緊張，美國今日從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）出動兩架B-1「槍騎兵」戰略轟炸機，飛抵駐韓美軍烏山空軍基地鄰近空域，向北韓進行武力示威。
根據南韓《韓聯社》報導，美國軍方原訂於昨日（12日）就要出動B-1轟炸機，不過因為關島當地天候不佳，計畫被延遲一天，不過美國兩架B-1轟炸機今日飛抵南韓空域，1架B-1轟炸機在南韓空軍4架F-15K戰鬥機的護航下飛越駐烏山空軍基地上空，另一架B-1轟炸機則在美國空軍4架F-16戰鬥機的護航下緊隨其後。
美國未來也將對朝鮮半島繼續出動戰略軍武，美韓兩國將在1個月後舉辦海上聯合軍演，美軍屆時將出動核動力航空母艦「雷根號」參與演習。
美軍原訂昨日就要出動B-1轟炸機，不過因為關島基地天候不佳，計畫被延遲一天。圖為B-1轟炸機。（歐新社）
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