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親選處決影片、提倡孤狼恐攻 「IS諸葛亮」證實死亡

美國證實IS第二號領導人阿德納尼（Abu Mohamed al-Adnani）已死。（路透社）

2016-09-13  11:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部12日證實，恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）第二號領導人、策略長兼發言人阿德納尼（Abu Mohamed al-Adnani），已經在上月30日空襲敘利亞巴卜（Al-Bab）的行動中遭炸死。

根據美國《福斯新聞》（Fox News）報導，五角大廈表示，「這是一次成功的打擊行動，針對那些負責財政、軍事計畫的IS領導人，這會使他們的組織活動變得遠加困難。」

據指出，阿德納尼現年39歲，出生在敘利亞北部城鎮畢尼許（Binnish），領導整個集團的宣傳機器，據聞恐怖的處決影片就是由他親自挑選公布，同時他也是提倡「孤狼」（lone wolf）式恐攻最力的IS領導人，被美國國務院懸賞500萬美元（約台幣1億5500萬元），堪稱「IS諸葛亮」。

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