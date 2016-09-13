男人們注意啦！ 女性不愛的五大性愛體位出爐

美國網站對女性網友進行調查，發現狗爬式、女上男下、反向式女上男下、傳教士以及69這5個性愛姿勢女性超不愛。（圖擷取自每日星報）

2016-09-13 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國《女性健康》（Women's Health）網站針對1200名女性進行性愛問卷調查，結果發現有5個性愛體位是女性不喜歡的，分別為狗爬式、女上男下、反向式女上男下、傳教士以及69。

根據英國《每日星報》報導，狗爬式曾被評為英國人最喜愛的性愛姿勢，不過女性朋友其實不愛喜歡狗爬式，認為這姿勢缺乏與伴侶的親密感，甚至有卑賤之感；女上男下被視為女性握有主導權的性愛姿勢，不過其實有部分女性認為女上男下時、胸部與腹部會備受男方關注，反而會感到害羞，建議男方可以藉由對女方身材的口頭稱讚，來提升對方信心。

反向式女上男下是十分高難度的姿勢，角度必須正確無虞，否則會造成陰莖受傷，事實上，有許多女性坦言這姿勢無法達到高潮，也無法享受性愛歡愉；69式也是大多數女性不喜歡的姿勢，認為這姿勢無法讓他們集中精神，而且69式同樣缺乏親密感。不過令人意外的是，最為廣泛使用的「傳教士體位」也是女性不喜愛的姿勢之一，原因在於太枯燥乏味，若能做些不同變化，相信可讓女性接受度提高。