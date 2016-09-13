男人們注意啦！ 女性不愛的五大性愛體位出爐
2016-09-13 09:40
美國網站對女性網友進行調查，發現狗爬式、女上男下、反向式女上男下、傳教士以及69這5個性愛姿勢女性超不愛。（圖擷取自每日星報）
〔即時新聞／綜合報導〕美國《女性健康》（Women's Health）網站針對1200名女性進行性愛問卷調查，結果發現有5個性愛體位是女性不喜歡的，分別為狗爬式、女上男下、反向式女上男下、傳教士以及69。
根據英國《每日星報》報導，狗爬式曾被評為英國人最喜愛的性愛姿勢，不過女性朋友其實不愛喜歡狗爬式，認為這姿勢缺乏與伴侶的親密感，甚至有卑賤之感；女上男下被視為女性握有主導權的性愛姿勢，不過其實有部分女性認為女上男下時、胸部與腹部會備受男方關注，反而會感到害羞，建議男方可以藉由對女方身材的口頭稱讚，來提升對方信心。
反向式女上男下是十分高難度的姿勢，角度必須正確無虞，否則會造成陰莖受傷，事實上，有許多女性坦言這姿勢無法達到高潮，也無法享受性愛歡愉；69式也是大多數女性不喜歡的姿勢，認為這姿勢無法讓他們集中精神，而且69式同樣缺乏親密感。不過令人意外的是，最為廣泛使用的「傳教士體位」也是女性不喜愛的姿勢之一，原因在於太枯燥乏味，若能做些不同變化，相信可讓女性接受度提高。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
國際‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊
- 強颱莫蘭蒂8：30陸警 又有2颱形成！
- 〈愛情軍師團〉9月徵文啟事
- 健康充電站-尿失禁衛教講座
- 苗栗縣府還債 擬賣公告現值5.4億土地
- 口交白嫖少女 法官認屬性交判刑
- 〈三代同堂樂〉當娘家遇上了婆家
- 體育署女高官 涉偷雇員凱蒂貓保溫杯
- 每頃月省7萬 無人飛機試噴農藥
- 爭取中客來台 林明溱：到「有九二共識」的縣市觀光
- 當年星光幫「小coco」 被認出端盤賺時薪130…
- 不關心小孩 名醫爭養敗訴
- 北市違法日租套房斷水電 全國之先
- 「畢業旅行」拜會蘇嘉全 薄瑞光讚新南向政策
- 核安演習登場 首度龍鑾潭取水
- 自由談》不准林全補助習近平三百億
- 幾米觀光巴上路 玩遍蘭陽舊城
- 得獎名單一夕翻盤 教師團體批「莊孝維？」
- 不滿她在家沒穿胸罩？ 狼父竟捏女兒乳頭
- 共振太擾民 台64線十月試行車牌辨識舉發大車
- MLB》怪物！ 雙城二壘手40轟美聯史上最多
- 獎勵有機栽種 目標明年可供營養午餐
- 4成民眾認退休金需500萬
- 《嘉義實在講》應讓各界發聲 以專業服人
- 青草茶原料農藥殘留 維大力中鏢
- 自由廣場》警槍出事 別只問責所長
- 豐泰前8月EPS4.63 元 創新高
- 垂直監測 101大樓PM2.5測站啟用
- 莫蘭蒂海陸警齊發！又有一颱在後恐掃北台
- 交長贈中秋禮金 慰勞台鐵員工
- 人生界外球 破468萬點閱
- 中國夫妻假離婚炒房 人行呼籲遏止房產泡沫
- 茶農酒後闖大禍…打死恩人、迫警察下跪
- 日科學家發現 大地震疑與月球引力有關
- 莫蘭蒂來勢洶洶 阿里山鐵路明後天停駛
- 聯發科連跌6天 IC設計短線壓力大
- 台中港三井outlet 預計後年營運
- 性侵8旬癱婦致死 獸男拗幫阿嬤換尿布
- 中秋連假「享閱」 市圖邀尋寶、猜謎
- 又是紀錄週！ 大師兄差1轟就「雙喜」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：男人們注意啦！ 女性不愛的五大性愛體位出爐
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分