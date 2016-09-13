嚴掃中客零團費 泰國當局扣數十億泰銖、千輛遊覽車

泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）日前下令整肅泰國境內的「零團費」旅行。（資料照，歐新社）

2016-09-13 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）日前下令整肅泰國境內的「零團費」旅行團，以追回稅款並提升旅遊品質。泰國當局日前突擊當地零團費業者，凍結超過數十億泰銖資金、查扣千輛遊覽車。

泰國當局認為，即使中國遊客數量增加，但大量的遊客卻沒讓泰國得到預期的經濟效益，大多流入中資所開設的公司。因此過去兩週內，泰國觀光警察局（TPD）掃盪泰國境內的零團費業者。

《曼谷郵報》報導，泰國當局近期嚴厲打擊旅遊業「一條龍」外，也加強打擊「零團費」旅行團，希望整治泰國旅遊市場的惡性循環。泰國當局上週搜查一間公司「OA」，並查扣2000多輛遊覽車、以及47億元的泰銖，並指該公司涉嫌非法「零團費」的旅遊服務。

《曼谷郵報》指出，年初至今統計，中國入境旅遊人數增加19.3％，來到688萬人次，中國遊客中，有40％是旅遊團，在旅遊團中的遊客，有一半被引誘至泰國「零團費」旅行團。當局表示，即使打擊「零團費」旅行團，泰國當局預期仍不擔心旅遊業會受影響。

中國國家旅遊局也說，將與泰國相關單位合作，為中國遊客提升旅遊品質。