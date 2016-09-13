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敘國內戰致男女比例失衡 一夫多妻現象激增

敘利亞內戰持續5年多，導致國內出現了大量寡婦，不少寡婦被環境逼迫只能再嫁，一夫多妻的現象因而大增。（法新社）

2016-09-13  09:28

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞內戰持續5年多，戰火已造成至少29萬人喪命。有外媒報導指出，由於敘國大量成年男性喪命或逃亡，導致國內男女比例失衡，且出現了大量寡婦，不少寡婦被環境逼迫只能再嫁，一夫多妻的現象因而大增。

綜合外媒報導，根據伊斯蘭教遜尼派的律法規定，成年男子可以同時擁有4名妻子，雖然現今不少伊斯蘭教國家早已禁止一夫多妻，但敍利亞近年戰火不斷，迫於現實環境所逼，敘利亞法庭法官已容許國內一夫多妻制，期盼能解決寡婦激增的問題。

一名敘國宗教法庭的法官表示，戰亂導致不少家庭分隔，許多男人因戰死或逃亡，留在家鄉的妻子則孤苦無依，能解決這問題的方法就是一夫多妻制。另外 內戰造成國內離婚率攀升，2015年敘利亞全國有7千例，比起2010年的5318例，共增加了25％。

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  • 敘利亞法庭法官已容許國內一夫多妻制，期盼能解決寡婦激增的問題。（法新社）

    敘利亞法庭法官已容許國內一夫多妻制，期盼能解決寡婦激增的問題。（法新社）

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