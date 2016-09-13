世界第一高橋完成合龍 垂直高達565公尺
2016-09-13 08:24
中國北盤江大橋橋面至谷底垂直高度達565公尺，是現今世界第1高橋。（圖截自中國網路）
〔即時新聞／綜合報導〕為縮短中國雲南與貴州兩省的交通時間，中國官方興建橫跨兩省的北盤江大橋已於10日正式合龍（橋樑在中間接合），由於該橋的橋面至谷底垂直高度達565公尺，成為現今世界第1高橋，預計年底通車。
綜合外媒報導，北盤江大橋坐落於雲南宣威與貴州水城交界處，全長1341.4公尺，橋面到谷底垂直高度有565公尺，是目前世界第1高橋。北盤江大橋東、西兩岸的主橋墩高度分別為269公尺和247公尺，而720公尺的橋梁主跨跨徑也在全球在同類型橋梁中排名第2。
興建北盤江大橋約耗費10.28億元人民幣（約台幣49億），大橋預計今年年底通車，通車後雲南宣威城到貴州六盤水的車程，將從原本需花費的5小時縮短剩下1個多小時。
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