杜特蒂要美軍撤離菲律賓 美方：未收到正式要求

2016-09-13 07:55

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂用「妓女之子」形容美國總統歐巴馬，兩國關係似乎已變化，昨（12日）杜特蒂發言表示，要求美軍從菲律賓撤軍，但美方表示尚未收到菲國的正式要求。

菲律賓總統杜特蒂12日表示，要求進駐菲國南部民答那峨島的美軍離開，因為美軍的存在，只會將打擊菲國南部伊斯蘭激進組織「阿布薩雅夫」的態勢複雜化。根據《BBC》報導，這是杜特蒂首次公開反對美軍留在菲律賓，不過杜特蒂沒有提及美軍撤走期限。

美國國務院表示，已得知相關報導，但美方尚未收到菲國政府的正式要求，強調菲律賓是美國的盟友。報導中指出，菲律賓在前總統艾奎諾三世執政時，因南海問題與美國關係緊密，然而近期杜特蒂掃毒行動引發美國批評有人權爭議後，美菲關係已迅速變冷。