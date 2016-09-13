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大馬正妹超空靈 美照網路爆紅

2016-09-13  07:54

〔即時新聞／綜合報導〕網路上最近流傳一組美照，照片中女子很有空靈的fu，網友盛讚這位暱稱「月兒彎彎Yueer」的馬來西亞正妹，按讚人數正快速攀升。

外媒報導，雖然Yueer的背景資料不多，但是網民從Ins的留言猜測，她應該是一名馬來西亞的華人，從事網拍模特的工作。美貌、身材均獲網友讚賞，有網友po文「這樣的妹子不走紅也說不過去了」。

Yueer藉由instagram相冊裡的一組比基尼美照走紅網絡，平均每張照片都有3000至4000個讚。

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