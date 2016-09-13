日本東大研究發現 大地震可能受月球引力影響
2016-09-13 07:27
日本東京大學一項研究發現，過去20年來全球許多大型地震都發生在月球引力較大的時間週期內，顯示大地震與月球引力之間似有一定程度的關聯。（歐新社）
〔即時新聞／綜合報導〕地震發生通常因地殼碰撞或火山爆發而形成，但有外媒報導指出，日本東京大學一項研究發現，過去20年來全球許多大型地震都發生在月球引力較大的時間週期內，顯示大地震與月球引力之間似有一定程度的關聯。
綜合外媒報導，日本東京大學一個研究團隊蒐集全球過去20年來發生的芮氏規模5.5級以上地震數據，共有1萬多筆數據，並以月球引力的15天週期進行分析，研究發現12次芮氏規模8.2級以上的大地震，其中有9次發生在月球引力較強的時間，如2004年印尼蘇門答臘大地震及2011年日本311大地震。
研究也指出，月球引力除了會造成地球海洋潮汐應力外，還可能會增強地球的地面壓力，便會導致小塊岩石破裂，進而導致大地震發生。但研究團隊發現，芮氏規模5.5級地震雖然也會受潮汐強弱影響，但兩者關聯並不明顯。該篇研究已刊登在最新一期的《自然地球科學》（Nature Geoscience）。
研究發現12次芮氏規模8.2級以上的大地震，其中有9次發生在月球引力較強的時間，如2011年日本311大地震。（圖截自網路）
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