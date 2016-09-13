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希拉蕊健康亮紅燈 網傳恐罹患帕金森氏症

美國民主黨總統候選人希拉蕊驚傳罹患肺炎，但有陰謀論指出，希拉蕊很可能已經罹患帕金森氏症。（法新社）

2016-09-13  06:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數不到3個月，但民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）卻驚傳罹患肺炎且差點暈倒的意外。有外媒報導指出，各界現正非常關心希拉蕊的身體狀況，其中更有陰謀論指出，希拉蕊很可能已經罹患帕金森氏症。

主持《CNN》知名醫療節目「德魯醫師待命」（Dr. Drew On Call）的德魯平斯基（Drew Pinsky），曾在8月17日KABC的廣播節目中指出，希拉蕊都符合帕金森氏症的初期症狀，如數個月前與記者交談時出現數秒鐘疑似抽搐動作、動作失衡且跌倒，顯示她腦部可能已出現受損，但近來這段訪談已從KABC網站上刪除。

另外，據《赫芬頓郵報》原本刊出的部落格文章指出，許多消息人士和專家也認為，希拉蕊已罹患帕金森氏症，但美國各大主流媒體卻也好像真有其事的拚命掩蓋這項消息。且維基解密爆料天王阿桑吉（Julian Assange）最近也透過電郵透露，希拉蕊疑似罹患帕金森氏症與用藥紀錄。

但希拉蕊競選發言人法隆（Brian Fallon）已對外宣稱，希拉蕊沒有隱瞞其他疾病，只是得了肺炎，預計在本週內她就能恢復競選行程。法隆還說到，競選團隊將公布希拉蕊的新病歷，試圖平息外界的疑慮。

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  • 主持《CNN》醫療節目的醫師德魯平斯基，曾在8月17日KABC的廣播節目中指出，希拉蕊都符合帕金森氏症的初期症狀。（圖截自CNN）

    主持《CNN》醫療節目的醫師德魯平斯基，曾在8月17日KABC的廣播節目中指出，希拉蕊都符合帕金森氏症的初期症狀。（圖截自CNN）

  • 希拉蕊出席911恐攻15週年紀念活動時，突然身體不適，不僅身體搖晃且腳軟，必須由3個人扶著上車離開。（圖截自推特）

    希拉蕊出席911恐攻15週年紀念活動時，突然身體不適，不僅身體搖晃且腳軟，必須由3個人扶著上車離開。（圖截自推特）

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