希拉蕊健康亮紅燈 網傳恐罹患帕金森氏症
2016-09-13 06:58
美國民主黨總統候選人希拉蕊驚傳罹患肺炎，但有陰謀論指出，希拉蕊很可能已經罹患帕金森氏症。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數不到3個月，但民主黨總統候選人希拉蕊（Hillary Clinton）卻驚傳罹患肺炎且差點暈倒的意外。有外媒報導指出，各界現正非常關心希拉蕊的身體狀況，其中更有陰謀論指出，希拉蕊很可能已經罹患帕金森氏症。
主持《CNN》知名醫療節目「德魯醫師待命」（Dr. Drew On Call）的德魯平斯基（Drew Pinsky），曾在8月17日KABC的廣播節目中指出，希拉蕊都符合帕金森氏症的初期症狀，如數個月前與記者交談時出現數秒鐘疑似抽搐動作、動作失衡且跌倒，顯示她腦部可能已出現受損，但近來這段訪談已從KABC網站上刪除。
另外，據《赫芬頓郵報》原本刊出的部落格文章指出，許多消息人士和專家也認為，希拉蕊已罹患帕金森氏症，但美國各大主流媒體卻也好像真有其事的拚命掩蓋這項消息。且維基解密爆料天王阿桑吉（Julian Assange）最近也透過電郵透露，希拉蕊疑似罹患帕金森氏症與用藥紀錄。
但希拉蕊競選發言人法隆（Brian Fallon）已對外宣稱，希拉蕊沒有隱瞞其他疾病，只是得了肺炎，預計在本週內她就能恢復競選行程。法隆還說到，競選團隊將公布希拉蕊的新病歷，試圖平息外界的疑慮。
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