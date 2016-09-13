敘利亞停火生效 俄揚言續攻恐怖分子

2016-09-13 02:52

〔中央社〕俄羅斯表示，自今天格林威治時間下午4時（台北時間13日零時）開始生效的敘利亞停火將涵蓋敘國全境，但俄國仍將攻擊「恐怖主義目標」。敘國西南部仍有砲擊行動。

敘利亞人權瞭望台組織指出，在停火生效後，敘利亞各大衝突區的情勢平靜。該組織負責人阿布杜拉曼（Rami Abdulrahman）在對停火協議的影響作出初期評估時說：「一片平靜。」

不過他說，政府軍和反政府軍在敘利亞西南部還是有一些砲擊行動。

俄國高層軍事官員魯茲柯伊（Sergei Rudskoi）說：「從今天晚上7時（當地時間）開始，敘利亞全境恢復停火。俄方已為遵守停火，作出一切必要準備。」

他說，「俄羅斯空軍將繼續對敘利亞的恐怖主義目標進行攻擊」；並說，俄國和美國正建立聯合中心，以決定攻擊目標並協調攻擊行動。

停火生效後不久，敘利亞政府軍今天傍晚則宣布「凍結」軍事行動7天，由格林威治時間今天下午4時開始，到18日晚上9時（台北時間19時凌晨5時）為止。