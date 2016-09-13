噁心慎入！ 美男舌下擠出「3公分結石」

2016-09-13 03:36

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據《每日郵報》報導，美國男子道格拉斯（Brandon Douglas）因為唾液腺阻塞，舌下長了結石，沒想到他竟自行以舌頭的肌力，硬將結石擠了出來，並將過程上傳網路，令人看了噁心想吐。

影片中可以看到，道格拉斯張開嘴巴，用舌頭的力量擠壓，舌底先是出現一個白色物體，接著他繼續用力，擠出一個長條硬物，最後掉進他的下頜裡。

據悉，這個硬物是道格拉斯的唾液腺結石（salivary stone），長度約3.8公分，日前他先去看了牙醫，但在4天之後，他決定自行將它擠出。

這段過程上傳YouTube之後，掀起一陣熱議，目前已經吸引超過100萬人次的網友點閱，另有704人按讚。事後道格拉斯還開了玩笑，聲稱要將結石拿去拍賣。

網友看到後紛紛留言「天啊，這太噁心了吧」、「你將薯條藏在嘴裡」、「這就像擠粉刺一樣」、「你是X戰警的一員吧」。