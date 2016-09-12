英國前首相卡麥隆 辭去國會議員辭務
2016-09-12 23:59
〔編譯陳正健／綜合報導〕根據CNN報導，英國前首相卡麥隆（David Cameron）因為「脫歐」（Brexit）公投失利，成為眾矢之的。他於12日表示，他已辭去下議院議員辭務，且立即生效，目前已告知現任首相梅伊（Theresa May），並已獲得她的理解。
卡麥隆是在接受英國獨立電視台（ITV）訪問時宣布辭職。他表示：「我決定要做正確的事情，那就是辭去所屬選區威特尼（Witney）的議員職務。」卡麥隆指出，他經過漫長又艱難思考，才會做此決定，因為他不想成為政府施政的干擾物（distraction）。
卡麥隆離職後，其選區威特尼將進行補選。他於2001起就在此地擔任議員，2005年任職保守黨黨魁，2010年成為首相。
不過，卡麥隆的辭職未獲同情，反而招致諸多諷刺。英國前外相赫格（William Hague）推文表示，卡麥隆離開議會是正確的決定，這位前首相不是被控做的太少，就是成為干擾。
英國工會領袖普倫蒂斯（Dave Prentis）也推文說，卡麥隆引領人們投入他不想輸掉的公投裡。他走離這個國家，現在也如此對待他的選民。
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