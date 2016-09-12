| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 國際

英國前首相卡麥隆 辭去國會議員辭務

2016-09-12  23:59

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據CNN報導，英國前首相卡麥隆（David Cameron）因為「脫歐」（Brexit）公投失利，成為眾矢之的。他於12日表示，他已辭去下議院議員辭務，且立即生效，目前已告知現任首相梅伊（Theresa May），並已獲得她的理解。

卡麥隆是在接受英國獨立電視台（ITV）訪問時宣布辭職。他表示：「我決定要做正確的事情，那就是辭去所屬選區威特尼（Witney）的議員職務。」卡麥隆指出，他經過漫長又艱難思考，才會做此決定，因為他不想成為政府施政的干擾物（distraction）。

卡麥隆離職後，其選區威特尼將進行補選。他於2001起就在此地擔任議員，2005年任職保守黨黨魁，2010年成為首相。

不過，卡麥隆的辭職未獲同情，反而招致諸多諷刺。英國前外相赫格（William Hague）推文表示，卡麥隆離開議會是正確的決定，這位前首相不是被控做的太少，就是成為干擾。

英國工會領袖普倫蒂斯（Dave Prentis）也推文說，卡麥隆引領人們投入他不想輸掉的公投裡。他走離這個國家，現在也如此對待他的選民。

廣告
  • 英國前首相卡麥隆（David Cameron）12日表示，他已辭去下議院議員辭務，且立即生效，目前已告知現任首相梅伊（Theresa May），已獲得她的理解。（路透）

    英國前首相卡麥隆（David Cameron）12日表示，他已辭去下議院議員辭務，且立即生效，目前已告知現任首相梅伊（Theresa May），已獲得她的理解。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 卡麥隆 梅伊 脫歐
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：英國前首相卡麥隆 辭去國會議員辭務


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.