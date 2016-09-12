請完正妹喝酒沒後續？ 男用簡訊討酒錢

2016-09-12 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕英國約克郡18歲正妹費頓（Abby Fenton）日前與朋友一起去雪菲爾市（Sheffield）的夜店狂歡，有名男子上前，表示想請她喝一杯酒，但卻在兩周後她卻收到對方一封簡訊寫著，「親愛的希望妳不會介意，可以麻煩妳還我6.5英鎊（約台幣270元）的酒錢嗎？」費頓把這件事情分享到網路上後，造成網友瘋傳。

綜合外媒報導，費頓表示，剛收到簡訊時不清楚是誰，直到對方還回答「我是連安（Liam）」後她才想起對方是在2個禮拜前請她喝酒的男生。對方表示希望她能夠「退還當時請她的酒錢」，雖然費頓有點吃驚，但認為可能對方有急需，最後把錢轉退給連安。

夜店經理錢德勒（Dale Chandler）對此事件表示，「目前的夜店文化就是這樣，若事情沒有照男士們想要的劇情走的話，當晚就要求對方還酒錢。但這位先生卻隔了兩個禮拜才清醒，這倒是滿有趣的。」

剛成為大學新鮮人的費頓回憶當時她在準備點酒時，穿著樸實的連安走了過來幫她買了一杯伏特加，並稱讚她很美，小聊了一下後便交換了號碼，但連安那晚之後並沒有聯絡她，直到她收到他的討錢簡訊。

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