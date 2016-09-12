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美罹癌老師打開窗 400名學生獻唱打氣

2016-09-12  23:59

〔編譯陳正健／綜合報導〕根據CNN報導，美國田納西州納許維爾市（Nashville）有一名罹癌的男老師艾利斯（Ben Ellis），最近他打開窗戶一看，竟有400多名學生在他家樓下集體獻唱，這段感人肺腑的場景，吸引超過1800萬人次點閱。

艾利斯是許維爾市「基督長老學院」（Christ Presbyterian Academy）的教師，教導拉丁文與聖經研究，但因罹患食道癌，必須在家休養。

從影片中可以看到，艾利斯當時靠在窗邊，面容相當憔悴，同時樓下傳來優美的歌聲，原來是學校的400多名學生和教職員，一同為他獻唱打氣。

據悉，他們合唱的是基督教歌曲《親愛聖靈》（Holy Spirit），美國知名鄉村歌手麥克羅（Tim McGraw）在臉書上傳這段畫面後，在網路引起廣大迴響。

一名家長在臉書留言說，她的小孩就讀這所學校，他們都喜歡艾利斯。對於他付出的愛，孩子們以獻唱回報。

另外，艾利斯的父親鮑伯（Bob Ellis）也表示：「這是感人的一刻，我的兒子、媳婦和這群學生，他們是一個大家庭。」

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  • 美國田納西州納許維爾市（Nashville）有一名罹癌的男老師艾利斯（Ben Ellis），最近他打開窗戶一看，竟有400多名學生在他家樓下集體獻唱。（圖擷自Tim McGraw Facebook）

    美國田納西州納許維爾市（Nashville）有一名罹癌的男老師艾利斯（Ben Ellis），最近他打開窗戶一看，竟有400多名學生在他家樓下集體獻唱。（圖擷自Tim McGraw Facebook）

  • 艾利斯當時靠在窗邊，面容相當憔悴，同時樓下傳來優美的歌聲，原來是學校的400多名學生和教職員，一同為他獻唱打氣。（圖擷自Tim McGraw Facebook）

    艾利斯當時靠在窗邊，面容相當憔悴，同時樓下傳來優美的歌聲，原來是學校的400多名學生和教職員，一同為他獻唱打氣。（圖擷自Tim McGraw Facebook）

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