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IS法庭曝光 竟設有如關動物的鐵籠

IS法庭宛如小型的美國法庭，牆上的IS的旗幟彰顯其激進主義。（圖擷自鏡報）

2016-09-12  23:55

〔編譯周柏憲／綜合報導〕伊拉克士兵在安巴爾省的法魯加市（Fallujah）發現一棟IS法院大樓，裡頭除了法院外，還設有各種型式的鐵籠。士兵相信，當時一定有不少被嚇壞的「被告」在這裡被「審判」。

《鏡報》報導，這棟法魯加IS法院大樓裡設置形狀各異的狹窄鐵籠，因此被鎖進牢裡的男男女女得用站著、跪著、亦或是蜷曲身子才能窩在裡頭；而且這些「犯人」會連著鐵籠一起被拖行。

一名伊拉克士兵向美國國家廣播公司（NBC）說，「他們（IS）用鐵籠囚禁當地人，就如關動物一樣。」據報導，這裡的被告多為無罪的本地人，他們在受審之前被帶到靠近法庭的破房，一群人就窩在裡頭等著暴力死刑的審判。

IS法庭的擺設如同小型的美國法院，庭上設有法官席和一排排的椅子。但是牆上掛著IS的旗幟，那是激進主義的明顯記號。法官可以根據「他們的規則和法律」審判被告，根據「RT Arabic」，法源疑似為伊斯蘭教法「沙里亞」（Sharia）或是更老舊的教條。

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  • IS法院大樓有各種形式的鐵籠，伊拉克士兵認為，用它來關人，就好像對待動物一樣。（圖擷自鏡報）

    IS法院大樓有各種形式的鐵籠，伊拉克士兵認為，用它來關人，就好像對待動物一樣。（圖擷自鏡報）

  • IS法院大樓外觀。（圖擷自鏡報）

    IS法院大樓外觀。（圖擷自鏡報）

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