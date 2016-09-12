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「榮譽殺人...」 妙齡女改嫁慘遭家人先姦後殺

2016-09-12  23:30

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦於今年7月發生一起殘忍的「榮譽殺人」（Honour Kikking）案，28歲女性被害人還慘遭先姦後殺。此案上周在旁遮普（Punjab）舉行聽證會，死者前夫坦承犯案，並向警方示範如何用絲巾勒死對方。據統計，巴基斯坦每年近1000名女子被他人掛著「榮譽殺人」的口號遭到殺害。

28歲的英國籍巴基斯坦裔女子沙希德（Samia Shahid），7月中回到家鄉旁遮普省探親時離奇死亡，其家人稱她是死於心臟病，並且依照伊斯蘭習俗將她下葬，從身亡到埋葬的過程相當迅速，啟人疑竇。

綜合報導指出，沙希德的第二任丈夫卡扎姆（Syed Mukhtar Kazam）堅信妻子是被娘家的人「榮譽謀殺」，因為他們堅決反對女兒與前夫（同時也是她表哥）沙基勒（Chaudhry Shakil）離婚後，於2014年改嫁給他這個「外人」。

沙希德的丈夫卡扎姆所出示最新的證據指出，沙希德在今年7月14日飛回伊斯蘭的前一天，曾傳訊給好友說：「希望我在見過表哥（前夫）後，還能活著回來。」當地警方經過調查後發現，沙希德絕非自然死亡，而且死前還曾遭到強暴。接著，沙希德的父親以及她的前夫沙基勒皆因涉嫌串謀謀殺遭到逮捕。

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  • 慘遭殺害的28歲英國籍巴基斯坦裔女子沙希德（Samia Shahid）。（圖擷自臉書）

    慘遭殺害的28歲英國籍巴基斯坦裔女子沙希德（Samia Shahid）。（圖擷自臉書）

  • 沙希德與第二任丈夫夫卡扎姆（Syed Mukhtar Kazam）的結婚照。（圖擷自臉書）

    沙希德與第二任丈夫夫卡扎姆（Syed Mukhtar Kazam）的結婚照。（圖擷自臉書）

  • 卡扎姆在受訪時拿出沙希德的死亡證明。（法新社）

    卡扎姆在受訪時拿出沙希德的死亡證明。（法新社）

  • 被警方以串謀謀殺罪嫌逮捕的沙基勒（前）與沙希德的父親（後）。（美聯社）

    被警方以串謀謀殺罪嫌逮捕的沙基勒（前）與沙希德的父親（後）。（美聯社）

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相關關鍵字： Samia Shahid 前夫 巴基斯坦 改嫁 榮譽殺人 父親 第二任丈夫
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