川普一改大砲風格，希望希拉蕊的肺炎好轉。（法新社）

2016-09-12 21:40

〔編譯周柏憲／綜合報導〕美國民主黨候選人希拉蕊的健康問題再度成為世人焦點，她的對手川普今日（12）表示，希望希拉蕊的肺炎能康復，也宣布很快就會公佈他的健康狀況詳情。

《法新社》報導，希拉蕊在911悼念會上因身體不適突然離場，從新聞上得知希拉蕊有肺炎的川普一反常態，以柔和的態度評論此事，「有事情發生了，但是我只希望她好起來、回到原本的狀態，我們就能在辯論的時候見到她。」

這位70歲的地產大亨表示，上週他做了身體檢查，結果出爐後將向大眾公佈詳情，「我認為或有個不錯的結果」，「數字一到手，我就會公佈非常非常具體的數字。」

《路透》指出，這位紐約商人愛吃速食已經不是秘密，有時候還會分享在競選飛機上或是川普大廈裡啃炸雞、嗑漢堡的照片。

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