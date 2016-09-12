南韓慶州規模5.8地震 朝鮮半島史上最大

2016-09-12 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕南韓南部今（12）日晚間先後發生規模5.1和5.8的地震，目前尚未傳出傷亡和災情；由於美國地質調查所9日才測得北韓實施核子試爆時，北韓所發生規模5.3的「人造地震」，本次的地震消息立刻引發國際關注。

綜合外媒報導，南韓氣象局表示，朝鮮半島今日晚間7時40分許、8時30分許，分別發生規模5.1和5.8的地震，震央在東南部城市慶州（Gyeongju）附近；這2次地震的規模分別名列朝鮮半島歷來第1大和第4大。今晚的地震全韓各地皆有感，並有許多民眾驚慌的衝到戶外避難，而目前尚未傳出人員傷亡的消息。

美國地質調查所本月9日才測得北韓實施核子試爆時，北韓所發生規模5.3的「人造地震」；南韓今晚發生地震的消息，立刻引發國際關注。