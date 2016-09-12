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媒體緊咬雙重國籍 蓮舫：台灣不是國家

2016-09-12  21:25

〔即時新聞／綜合報導〕日本最大在野黨民進黨的黨魁選舉，呈現3人角逐的局面，台裔參議員蓮舫為此放棄中華民國國籍，甚至在記者會嗆「台灣非國家」。

根據《產經新聞》報導，為角逐民進黨黨魁選舉，蓮舫6日到日本台灣代表處申請放棄中華民國國籍，她當時解釋道，自己17歲加入日本國籍時，曾隨父親到代表處辦理放棄台籍的手續，但不清楚詳細內容，因確認國籍須要花時間，所以重新辦理了放棄國籍的手續。

不過蓮舫雙國籍問題仍持續被媒體緊咬不放，11日她在記者會上否認外界質疑，並強調自己是為了國家、為了日本出來參選的，甚至還說根據「一中原則」，台灣並不是國家。

日本民進黨一向被視為親中首任黨主席岡田克也，也曾在會見中國總理李克強時表態「不支持台灣獨立」。

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  • 台裔參議員蓮舫（左）因雙國籍問題，被媒體緊咬不放，她說根據一中原則，台灣並不是國家。（圖擷取自產經新聞）

    台裔參議員蓮舫（左）因雙國籍問題，被媒體緊咬不放，她說根據一中原則，台灣並不是國家。（圖擷取自產經新聞）

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