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iPhone7新口號 令香港人尷尬萬分

2016-09-12  22:46

〔編譯陳正健／綜合報導〕蘋果iPhone7 於9日在香港開放預售，但其英文口號「This is 7」卻使港人非常尷尬，因為從他們耳裡聽起來，這句口號的意思為「這是陰莖」。

蘋果公司每次推出新品，都會設計一個口號。例如，2014年 iPhone 6 的口號為「Bigger than bigger」，台、港譯名是「豈止為大」，中國版本則是「比更大還更大」。

有趣的是，今年iPhone 7的口號「This is 7」，卻在香港鬧笑話。因為粵語中粗話的「7」，意指男性的生殖器，新口號聽起來就是「這是陰莖」。

另外，粵語中的「7」也被用來諷剌香港特首梁振英。他的外號為「689」，數字中少了一個「7」，意指他沒有陽具。

這個諧音不僅令港人笑翻，也引起外媒注意，包括《每日郵報》、《地鐵報》、《獨立報》和《鏡報》等英國小報也報導這個趣事。

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  • 蘋果iPhone7 的英文口號「This is 7」令港人非常尷尬，因為它的粵語發音為「這是陰莖」之意。（路透）

    蘋果iPhone7 的英文口號「This is 7」令港人非常尷尬，因為它的粵語發音為「這是陰莖」之意。（路透）

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