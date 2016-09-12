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爵士舞技驚全場 女大生勇奪2017美利堅小姐后冠

美國阿肯色州大學生席爾茲，當地時間週日（11日）晚間勇奪2017美利堅小姐的后冠。（美聯社）

2016-09-12  22:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿肯色州大學生席爾茲（Savvy Shields）當地時間週日（11日）勇奪2017美利堅小姐（Miss America）后冠；席爾茲於預賽時，曾以爵士舞表演贏得才藝競賽，舞技驚人、台風穩健，引發熱議。

綜合外媒報導，21歲的席爾茲目前就讀於阿肯色州大學，主修藝術，當地時間週日（11日）晚間，在紐澤西州大西洋城舉辦的2017美利堅小姐選美決賽，勇奪后冠；席爾茲先前曾在預賽以精湛的爵士舞表演贏得才藝競賽，該段表演令人印象深刻，引發熱議。

除了身段姣好、舞技驚人，席爾茲在機智問答部分的表現也很不錯；談到極具爭議性的美國大選議題時，席爾茲指出大選在媒體的炒作下，讓人很難分辨事實的真偽，並認為「2位候選人的表現都很不錯，但他們都仍需要謹言慎行」。

本屆美利堅小姐選美比賽中，出現了首位公開出櫃的參賽佳麗，密蘇里州小姐歐弗萊賀提（Erin O'Flaherty），但她最終並未被選入前15名；討論度極高的密西根州小姐，華裔的全安琪，最後的比賽成績也不很理想。

相關影音請見︰

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  • 2017美利堅小姐席爾茲除了身段姣好、舞技驚人，在機智問答部分的表現也很不錯。（美聯社）

    2017美利堅小姐席爾茲除了身段姣好、舞技驚人，在機智問答部分的表現也很不錯。（美聯社）

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