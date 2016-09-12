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官員自認貪污有理 自白「不收錢不近人情」

2016-09-12  22:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東省潮州市區長陳鵬今（12）日遭媒體披露，長期收取賄款達10多年，涉款金額逾人民幣500萬元（新台幣約2381萬元）；去年陳鵬於紀律審查期間，寫下10份悔過書，文中卻多次出現「劫富不劫貧」、「不收錢是不近人情」等自白，並表示「自己本質是不壞的」。

綜合外媒報導，陳鵬去年因收取賄款，涉嫌嚴重違紀被查處，並於紀律審查期間寫下10份悔過書；陳鵬於悔過書中提到，剛開始收錢時還會有壓力和掙扎，後來就慢慢接受不收禮、不收錢是「不近人情，社會另類」的觀點，並認同「節日禮金」、「節日慰問」是正常的社會交往，只要不主動索取就好。

陳鵬自認「自己本質是不壞的」，並於悔過書中多次表示「窮人的錢不能收，老板的錢收一點也無所謂」、「劫富不劫貧」、「不收錢是不近人情」等觀點。

陳鵬曾任房管所所長、市房管局副局長、湘橋區委副書記及區長等，並自2003年春節開始，時任市房管局和市國土局，掌握著大量民生資源的期間，短短3年就收了41家房地產開發商及下屬單位等機構的賄款、黃金、洋酒、字畫等，涉款金額逾人民幣500萬元。

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  • 中國官員陳鵬長期收賄達10多年，涉款金額逾2千萬新台幣，被查處卻表示「自己本質是不壞的」，並自白提出「不收錢是不近人情」等觀點。（情境照）

    中國官員陳鵬長期收賄達10多年，涉款金額逾2千萬新台幣，被查處卻表示「自己本質是不壞的」，並自白提出「不收錢是不近人情」等觀點。（情境照）

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