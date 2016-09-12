北韓核試挑釁 南韓：擬添購20架F-35
2016-09-12 17:32
南韓宣稱擬添購20架第五代戰鬥機F-35A。（路透社）
〔即時新聞／綜合報導〕北韓宣稱於9日進行了第5次核試爆，周邊國家紛紛做出回應。首當其衝的南韓，不僅警告會用大量彈道飛彈，將平壤「從地圖上抹去」，或者派出特種部隊「斬首」北韓領導人金正恩，今天更進一步表示，韓國空軍擬向美國額外採購20架第五代戰鬥機F-35A。
根據《韓聯社》報導，南韓軍方11日揚言，一旦北韓有使用核武的跡象，將會對其實施大規模懲罰報復（Korea Massive Punishment & Retaliation , KMPR），將平壤部分地區「從地圖上抹去」。韓軍今天進一步指出，KMPR光是依賴「玄武」系列彈道飛彈，打擊精確性存在侷限，因此要採購能夠突破平壤4重防空網的F-35A。
報導指出，韓國軍方在2013年的聯合參謀會議上，曾經提出採購60架F-35A的計畫，但因預算有限，最終決定先行採購40架，在2018-2021年間陸續服役。但現在為了因應北韓以核試爆挑釁的新形勢，考慮加購20架。
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