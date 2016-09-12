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希拉蕊健康亮起紅燈 川普這樣表示...

川普一改大砲個性，低調表示不清楚希拉蕊狀況，也禁止競選團隊在公開場合發表病情言論，違反者將被解雇。（彭博）

2016-09-12  17:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選倒數不到3個月，民主黨候選人希拉蕊（Hillary Clinton）卻驚傳罹患肺炎的消息，面對競爭對手健康出了狀況，共和黨候選人川普（Donald Trump）一改大砲個性，下令競選團隊禁止評論希拉蕊的健康狀況。

綜合外媒報導，希拉蕊昨日參加911恐攻15週年世貿中心遺址紀念活動時感到身體不適，被一旁的民眾拍到，希拉蕊行走需要攙扶，身體搖晃癱軟，這段影片引發外界對希拉蕊健康的憂慮；競選陣營幕僚今天表示，希拉蕊因為診斷出罹患肺炎，已取消原定12日上午在加州的造勢行程，包括募款活動和1場談論經濟的演說。

口無遮攔的川普這次一改常態，面對媒體的追問，川普僅表示：「我對此一無所知，也什麼不知道」，川普競選總部的內部人士指稱，川普已下令競選團隊禁止對希拉蕊的病情做出任何評論，也不要在社交網絡上就此發布任何言論，違反者將被解僱。

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