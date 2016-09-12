政變失敗後餘波盪漾 土耳其撤換28名民選市長

土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）下令撤換28名民選市長。（法新社）

2016-09-12 16:58

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其7月爆發軍事政變失敗後，總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）積極展開大規模整肅，11日更一口氣撤換28個城市的市長，這些市長遭控與庫德族民兵或流亡美國的伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）有所關聯，並強調撤換這些市長是早就該做的行動。

綜合外媒報導，遭撤換的28名市長原為2014年地方選舉所民選出來的，大多在土耳其東南部城市任職，這些地區庫德族佔大多數，其中一些城市被控與非法組織、庫德工人黨（PKK）有關；或與當局指控7月政變的幕後策劃者葛蘭有關，但葛蘭否認發起政變。

這些遭撤換的28名市長將由國家指派人選取代，艾多根聲稱，對他而言，撤換這些事市長是早就該做的事。

7月軍事政變失敗後，土耳其宣布進入3個月的緊急狀態，目前仍未結束，當局大規模「清洗」政府、軍警、媒體、教育機構等行動仍持續進行中。