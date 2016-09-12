| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 國際

政變失敗後餘波盪漾 土耳其撤換28名民選市長

土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）下令撤換28名民選市長。（法新社）

2016-09-12  16:58

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其7月爆發軍事政變失敗後，總統艾多根（Recep Tayyip Erdoğan）積極展開大規模整肅，11日更一口氣撤換28個城市的市長，這些市長遭控與庫德族民兵或流亡美國的伊斯蘭教士葛蘭（Fethullah Gulen）有所關聯，並強調撤換這些市長是早就該做的行動。

綜合外媒報導，遭撤換的28名市長原為2014年地方選舉所民選出來的，大多在土耳其東南部城市任職，這些地區庫德族佔大多數，其中一些城市被控與非法組織、庫德工人黨（PKK）有關；或與當局指控7月政變的幕後策劃者葛蘭有關，但葛蘭否認發起政變。

這些遭撤換的28名市長將由國家指派人選取代，艾多根聲稱，對他而言，撤換這些事市長是早就該做的事。

7月軍事政變失敗後，土耳其宣布進入3個月的緊急狀態，目前仍未結束，當局大規模「清洗」政府、軍警、媒體、教育機構等行動仍持續進行中。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 土耳其 土耳其政變 土耳其總統 政變 艾多根
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：政變失敗後餘波盪漾 土耳其撤換28名民選市長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.