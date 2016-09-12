俄羅斯反貪腐官員 家中驚藏38億元現金

俄羅斯警察日前突擊一位反貪高官的親人住家，竟然發現超過1億2000萬美元（約新台幣38億元）的現金。（路透）

2016-09-12 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕反貪腐官員自己越會收取賄賂？俄羅斯警察日前突擊一位反貪高官的親人住家，竟然發現超過1億2000萬美元（約新台幣38億元）以及200萬歐元（約新台幣7200萬元）的現金，讓人為之咋舌。

據《路透》報導，在俄羅斯經濟安全與反貪總局的能源工業部門，任職副首長的扎哈爾琴科（Dmitry Zakharchenko），於家人公寓裡被搜出用袋子裝起來的高額現金。俄羅斯警方表示，最終的數量還不知道有多少，當局仍在努力清查。

扎哈爾琴科則不肯透露這些現鈔的來源，只聲稱自己是無罪的。俄羅斯檢調認為他犯下濫用權力、妨礙司法、接受賄賂等罪行，法院受理後裁定扎哈爾琴科必須先行收押兩個月，直到案件疑點徹查清楚為止。