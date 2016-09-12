中俄今展開聯合軍演 將展開「奪控島礁」訓練

中俄今日展開代號「海上聯合-2016」軍事演習，將展開奪控島礁的演練。（圖擷自推特）

2016-09-12 15:22

〔編譯周柏憲／綜合報導〕中俄兩國的海上聯合軍演以往在北海和東海舉行，11日中國海軍新聞發言人梁陽正式公佈，兩國今（12日）將在廣東湛江以東海空域執行代號「海上聯合-2016」軍事演習，將展開奪控島礁的演練。

中國官媒《人民網》報導，海軍軍事學術研究所學者張軍社表示，中俄以往在中國沿海舉行北海和東海的艦隊轄區進行聯合軍演，因此這次到南海艦隊轄區演習屬「正常安排」。

張軍社也說，中俄軍演在自家門口演練，並非在南海爭議海域；此外，中俄軍演是為了增強海上防禦作戰能力，和派出艦艇和戰鬥機的「域外國家」、「把第三國當潛在對手」的美國實戰演習大相逕庭。

雖然中國海軍把話說得言之鑿鑿，但根據《人民網》，兩國將在南海舉行「展示出相當威懾力」的「立體奪控島礁演練」，是中俄兩國海上聯合軍演系列中首有奪控島礁訓練的演習。《人民網》也形容，奪控島礁是這次軍演的亮點。

透過「立體奪控島礁演練」，兩國將在指揮組織、兵力使用、以及登陸作戰戰術運用展開合作，將提高兩國海軍「登陸作戰能力」。

為了避免其他國家靠近偵察，張軍社說，有關國家艦機不得尊重中俄，避免闖入演習的海空域，以免「發生海空不測事件」。