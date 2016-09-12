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北韓近期核子試爆 安倍：絕對無法忍受

安倍晉三直言：「北韓無視國際社會之譴責，屢次發射導彈，這是史無前例的。」（法新社）

2016-09-12  15:07

〔即時新聞／綜合報導〕北韓於本月9日在咸鏡北道進行第五次核子試驗，震驚全球，對比先前不斷發射導彈等挑釁行為，日本首相安倍晉三認為，北韓無視國際社會譴責，這已是史無前例。

根據日本《共同社》報導，安倍晉三今日出席自衛隊高級幹部聯席會議，他在致詞時針對北韓核試及發射導彈提出看法，強調北韓在短短9個月之內進行兩次核子試驗，這絕對無法忍受，並直言：「北韓無視國際社會之譴責，屢次發射導彈，這是史無前例的。」同時要求準備對北韓展開制裁。

另外，安倍晉三指出，中國船艦屢次進入日本領海周邊，國籍不明的飛機也接連接近領空，日本現在正面臨極為嚴峻的局面。針對新安保法該如何對應此局面，安倍晉三強調：「制度已經建立，剩下的就是加以運用。」

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