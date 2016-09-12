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美國警察奮不顧身 火燒車事故勇救5人

美國馬里蘭州查爾斯郡警察在火燒車事故中，奮不顧身地將受困車內的3名大人和2個嬰兒拯救出來。（圖擷自臉書）

2016-09-12  14:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭州查爾斯郡的警方臉書，日前發布了一段火燒車事故影片，只見到場的警察奮不顧身地將受困車內的3名大人和2個嬰兒拯救出來，整個過程都透過警車的行車紀錄器，將警員的英勇行為完全記錄下來。

據美國新聞網站《9news》報導，查爾斯郡警長辦公室指出，警察首先到達現場後，並不知道有人受困車內。員警桑德斯（Saunders）看到濃煙和烈焰，連忙拿著滅火器想撲滅火勢，另一位警察博托夫（Bottorf）則從另一邊前進，發現駕駛被卡在車內，他連忙將這名已骨折的男子拖離火勢。

沒過多久警員就發現還有更多人受困，他們不顧轎車仍在燃燒，立即衝入車內將2名嬰兒救出，2位女性也接著獲救。隨後消防人員抵達現場將火勢撲滅後，轎車已燒得只剩下骨架，獲救的3個大人與2個嬰兒送至醫院治療後並無生命危險。

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