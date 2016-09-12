北韓邊界嚴重水災 至少133死、395人失蹤
2016-09-12 14:27
據聯合國人道事務協調辦公室引述北韓官方數據，水災至少造成133人死亡、395人失蹤，更有數十萬計民眾無家可歸。（資料照，法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕日前獅子山颱風朝日本前進，同時也為朝鮮半島帶來猛烈雨勢。有外媒報導指出，中國與俄羅斯邊界的圖們江近來嚴重氾濫，造成北韓北部數個行政區嚴重水災，死亡人數急增至133人，另有395人失蹤，還有數十萬計民眾無家可歸。
綜合外媒報導，近日北韓出現暴雨天氣，中國及俄羅斯的邊界河圖們江嚴重氾濫，造成北韓沿著河岸的數個行政區域面臨嚴重水災，據聯合國人道事務協調辦公室（OCHA）引述北韓官方數據，當地死亡人數增至133人、395人失蹤，更有數十萬計民眾無家可歸。
在財產損失方面，3萬5千多戶房屋受損，其中69%全毀，8千7百幢公共建築及1.6萬公頃農地受損。北韓官媒形容民眾處於水深火熱，全國政調動人力資源全力救災。
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