中國4000年一遇偶像「驚悚真面目」日本網友挖出

鞠婧禕臉蛋完美，被視為「中國版橋本環奈」。（圖擷取自網路）

2016-09-12 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本大型女子偶像團體AKB48的中國姊妹團SNH48，成員鞠婧禕因為極高顏值，被日本媒體封為「4000年一遇的偶像」。但最近有網友翻出鞠婧禕2012年參加選秀的表演影片，外表與現在有極大差異。

在日本網友搜出放在YouTube的這段影片中，鞠婧禕參加選秀節目《向上吧！少年》成都區的海選活動，演唱歌手徐佳瑩的《綠洲》，影片中的她穿著樸素，容貌非常平凡，只唱到一半就被強迫中斷。

由於影片中的平庸少女實在與現在的鞠婧禕差異太大，網友看了後紛紛留言表示，「一定有整」、「我的天哪，簡直不敢相信！」「我的心碎碎了」，但還是有很多堅持護航的粉絲留言，「同名同姓」、「很多很多的美女小時候都很醜又胖，長大後就少女十八變」、「也說不上醜這個程度吧！10分算的話好歹也有7分美的了」。