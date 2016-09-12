希拉蕊健康堪憂 外媒：可能退選或被撤換
2016-09-12 12:24
美國民主黨總統候選人希拉蕊昨日參加911紀念活動時，因身體不適提早離開，圖為希拉蕊事後向媒體示意自己沒事。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人希拉蕊昨日參加911紀念活動時，因身體不適提早離開，還被人拍下步履不穩需要旁人攙扶的影像。隨後私人醫師雖出面表示是感染肺炎，但有英媒指出，民主黨人士正因為希拉蕊的健康問題，紛紛考慮更換總統候選人的可能。
據英國《每日快報》報導，曾獲艾美獎的紐約記者舒斯特（David Shuster）在推特表示，他預期民主黨全國委員會（Democratic National Committee，DNC）應該會召集緊急會議，以討論更改人選的情況。
一名資深民主黨人士則透露，黨內高層也許會懇求希拉蕊自己退選，但未來繼續參選與否，最後還是要由希拉蕊本人來決定。
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