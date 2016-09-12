這種實測別亂來... 他測試防彈背心結果被射殺

死者曼德茲穿著防彈衣、請表哥加里波第開槍測試防彈效果，結果曼德茲因此身亡。圖為示意圖。（法新社）

2016-09-12 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州坦帕市（Tampa）於上週六晚間發生一起離奇殺人事件，警方到場發現死者曼德茲（Joaquin Mendez）穿著防彈背心，倒臥在血泊之中，死亡原因竟是死者穿著防彈衣、請表哥加里波第（Alexandro Garibald）開槍測試防彈效果，結果曼德茲因此身亡。

綜合外媒報導，24歲的加里波第被警方逮捕後表示，當時23歲的表弟曼德茲人坐在椅子上，身穿防彈衣，想知道測試防彈衣是否真有防彈效果，此時加里波第拿出手槍，說了一句：「來試試看。」沒想到他朝防彈背心開槍後，子彈當場貫穿曼德茲的胸口。

警方獲報後趕往現場了解狀況，曼德茲送醫後不治，雖然曼德茲之死起因於自己要求表哥加里波第開槍，但加里波第仍因殺人罪被捕。