又傳Note 7爆炸事故 美6歲童遭燒傷

2016-09-12 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕三星新款手機Galaxy Note 7發售後，全球陸續傳出爆炸、自燃事故，日前才在美國造成火燒車，現又傳出1名6歲男童遭Note 7燒傷意外。

據《紐約時報》（New York Post）報導，紐約市布魯克林區上週六9日晚間，6歲男童握著Note 7手機看影片時，電池突然爆炸起火，男童遭燒傷。

男童奶奶露易絲（Linda Lewis）10日受訪表示，爆炸不只讓孫子受傷，還觸發她家警報器。男童當晚送醫，現已回家休養，但他對媽媽一直哭，怕得不敢再接近任何手機。

三星日前已停售並召回Galaxy Note 7，並呼籲消費者關機停用，儘速參與換機方案或備用機申請。台灣三星11日也發聲明，除了無條件更換新機外，也提供退換貨、退錢機制。