| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
股匯續雙殺 新台幣一度重貶近2角 台鐵又傳意外！自強號在永康站撞死人 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 國際

​派出「韓版遊騎兵」斬首金正恩？韓媒潑冷水

南韓特種部隊。（歐新社）

2016-09-12  11:21

〔即時新聞／綜合報導〕北韓宣稱於9日進行了第5次核試爆，周邊國家紛紛表達強烈譴責。南韓軍方人士11日揚言，一旦北韓有使用核武的跡象，將會對其實施大規模懲罰報復（Korea Massive Punishment & Retaliation , KMPR），將平壤部分地區「從地圖上抹去」，或者派出特種部隊將北韓領導人金正恩「展首」。但有南韓媒體不看好這樣的計畫。

《韓聯社》11日報導，在發現北韓有動用核武徵兆的時刻，南韓將使用大量「玄武」系列彈道飛彈或大型空爆炸彈，夷平北韓的最高指揮部所在地，或金正恩可能藏身的區域。此外，南韓還仿效美國陸軍最精銳的「第75遊騎兵團」，成立了直接針對北韓首腦人物的特種部隊。

《朝鮮日報》今天進一步報導，南韓軍方已經以「加強對抗恐怖主義裝備」的名義，編制了300億韓元（約台幣8.4億元）預算，用來加強特種部隊使用的個人槍械、通訊裝備等。但有人認為，僅憑這種程度的計畫，根本不足以構築起消滅金正恩的部隊，而且韓軍缺乏能潛入敵人後方的特殊運輸機，需要依賴於美軍。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北韓 南韓 遊騎兵 金正恩
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：​派出「韓版遊騎兵」斬首金正恩？韓媒潑冷水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.