​派出「韓版遊騎兵」斬首金正恩？韓媒潑冷水

南韓特種部隊。（歐新社）

2016-09-12 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕北韓宣稱於9日進行了第5次核試爆，周邊國家紛紛表達強烈譴責。南韓軍方人士11日揚言，一旦北韓有使用核武的跡象，將會對其實施大規模懲罰報復（Korea Massive Punishment & Retaliation , KMPR），將平壤部分地區「從地圖上抹去」，或者派出特種部隊將北韓領導人金正恩「展首」。但有南韓媒體不看好這樣的計畫。

《韓聯社》11日報導，在發現北韓有動用核武徵兆的時刻，南韓將使用大量「玄武」系列彈道飛彈或大型空爆炸彈，夷平北韓的最高指揮部所在地，或金正恩可能藏身的區域。此外，南韓還仿效美國陸軍最精銳的「第75遊騎兵團」，成立了直接針對北韓首腦人物的特種部隊。

《朝鮮日報》今天進一步報導，南韓軍方已經以「加強對抗恐怖主義裝備」的名義，編制了300億韓元（約台幣8.4億元）預算，用來加強特種部隊使用的個人槍械、通訊裝備等。但有人認為，僅憑這種程度的計畫，根本不足以構築起消滅金正恩的部隊，而且韓軍缺乏能潛入敵人後方的特殊運輸機，需要依賴於美軍。