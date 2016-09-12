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Note 7重返市場 三星計畫10月從澳洲開始

2016-09-12  10:38

〔即時新聞／綜合報導〕三星新款智慧型手機Galaxy Note 7，上市後陸續傳出電池爆炸的消息，讓三星不得不宣布停賣，並召回換機、退費來補救。Note 7何時才能再重回市場販售？外媒報導，三星計畫10月初從澳洲開始。

三星手機Galaxy Note 7上市後，全球各地陸續傳出爆炸事件，多家航空公司也陸續禁止旅客托運Note 7，或是在機上開機或充電使用Note 7。三星也宣布Note 7停賣，並要消費者立即將手上的Note 7關機，並提供換機，甚至退費方案。

三星將在9月底，陸續完成消費者Note 7換機作業，不過Note 7何時才能重返市場販售？根據《路透》報導，三星在9日表示，計畫10月初在澳洲恢復Note 7的銷售，不過其他地區則還不清楚。

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  • 受到爆炸災情停售的Note 7，三星計畫10月初在澳洲恢復的銷售，不過其他地區則還不清楚。（美聯社）

    受到爆炸災情停售的Note 7，三星計畫10月初在澳洲恢復的銷售，不過其他地區則還不清楚。（美聯社）

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