反制北韓 美將派兩架B-1轟炸機示威

美軍將派兩架B-1轟炸機飛往朝鮮半島示威，但因天氣候狀不佳延後。（資料照，美聯社）

2016-09-12 10:08

〔即時新聞／綜合報導〕北韓在日前實施第五次核子試爆震驚國際，美國總統歐巴馬隨即與南韓總統朴槿惠、日本首相安倍晉三商討對策。為了壓制北韓氣燄，美國也決定派出兩架B-1轟炸機飛往北韓上空示威。

根據《韓聯社》報導，美軍擬從關島派出兩架B-1轟炸機飛往朝鮮半島展示武力，藉此回應北韓在上週五進行的核子試爆。但因關島天候狀況不佳，行動將延遲24小時以上。

北韓試核引起國際社會不滿，歐巴馬除了向朴槿惠表明防衛南韓的決心外，更將推動聯合國對北韓實施新的制裁措施。